Киберпреступники придумали новую схему: встраивать скрипты для майнинга криптовалют в рекламные объявления на YouTube, написал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в своем блоге.



«Дело в том, что в рекламные объявления можно встроить программный код JavaScript. Обычно это делают для пущей интерактивности — «Кликни, чтобы сбить самолет!» Ну или чтобы следить за поведением пользователей: «смотрел котиков 10 минут — надо в следующий раз предложить кошачий корм». Но ничто не мешает злоумышленникам вставить в рекламу JavaScript для майнинга — чаще всего для этих целей использовался известный веб-майнер Coinhive. Впрочем, в каждом десятом случае встречался и написанный, видимо, самими злоумышленниками Javascript-веб-майнер, позволяющий сэкономить на комиссиях, отчисляемых создателю Coinhive», — отметил он.

По словам Касперского, пользователь заходит на сайт, запускает видео, а его компьютер начинает генерировать криптовалюту в пользу тех, кто разместил скрипт, — и, как следствие, страшно тормозить.

«На YouTube люди проводят достаточно много времени, а чем дольше компьютер работает над задачкой по генерации криптовалюты, тем больше он ее создаст. Наконец, пользователи привыкли доверять давно знакомым и известным сайтам, таким как YouTube, тем более что за ним стоит сам Google. Поэтому если видео начинает тормозить, это с большой вероятностью спишут на интернет-соединение или чрезмерные запросы других запущенных программ, а не на проблемы с безопасностью видеохостинга», — заключил Касперский.



Киберпреступники придумали новую схему: встраивать скрипты для майнинга криптовалют в рекламные объявления на YouTube https://t.co/1r6Gd20pkY pic.twitter.com/OVtedytTnf

— Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) 5 февраля 2018 г.