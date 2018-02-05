Работающий над созданием универсальной финансовой блокчейн-корпорации банк проекта ZODIAQ присоединился к требованиям FATCA и получил идентификационный номер (GIIN) в системе Федеральной Налоговой Службы США.

По словам СОО ZODIAQ Эрика Шехмаметьева, это первый прецедент получения FATCA и SWIFT банком с лицензией на операции с криптовалютой, что подтверждает юридическую чистоту проекта и признание со стороны международной банковской системы, сообщает ForkLog .

GIIN код ZODIAQ (Crypto Bank Limited) — TVFQ2C.99999.SL.174.