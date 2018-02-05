Нижняя палата парламента может принять закон, регламентирующий понятие криптовалюты, в мае. Об этом на финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Материалы уже опубликованы, два законопроекта уже есть. Есть и разные позиции: ЦБ и Минфина. Я предлагаю на площадке Госдумы как раз и найти компромиссные варианты, чтобы как можно быстрее соответствующие законопроекты внести и, скажем, в первом квартале, крайний срок — в мае, принять его, чтобы выполнить поручение президента», — сказал Аксаков, говоря о законодательном регулировании криптовалют.

Ранее Минфин и Банк России опубликовали свои варианты законодательного регулирования криптовалют. Однако они до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы.

По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов. Минфин в свою очередь подчеркивает, что это не предполагает использование криптовалют в качестве средства платежа в России.