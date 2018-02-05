Российский рынок откроется в минусе на фоне снижения мировых фондовых индексов и котировок нефти на 0,6% до $68 за баррель. Так, азиатские биржи снижаются на 1% – 2,5% в понедельник, в пятницу американские рынки ушли вниз на 2,5% на фоне роста доходности гособлигаций США до 2,85% по 10-летним выпускам. Этому способствовали сильные данные по рынку труда: коэффициент безработицы показывает стабильный результат в 4,1% уже несколько месяцев подряд, а количество новых рабочих мест вне с/х составило 200 тыс. против прогноза 180 тыс. Ранее мы писали о хороших результатах от ADP, которые предваряют официальную статистику. Плюс увеличились заработанные платы на 0,3% в январе. Перечисленные факторы повышают инфляционные риски, что будет транслировано в повышение верхнего уровня процентной ставки в конце марта текущего года на заседании FOMC ФРС США.

Российский рубль ослабнет к доллару на фоне укрепления индекса доллара. Однако российский рынок имеет неплохие перспективы отыграть позитив. Введение новых санкций против российского госдолга на данный момент не ожидается. В докладе, который был опубликован вечером в пятницу отмечается, что «...российская экономика имеет обширные связи реального и финансового секторов с мировыми предприятиями и инвесторами, последствия санкций не ограничиваются российскими властями и бизнесом. В частности, расширение санкций может препятствовать конкурентоспособности крупных управляющих активами США (ред. Компаний) и потенциально иметь негативные побочные эффекты на глобальных финансовых рынках и в бизнесе, хотя конкурентные искажения могут быть частично смягчены, если ЕС осуществит аналогичные санкции...». В итоге последствия от расширения санкций в отношении нового российского суверенного долга являются неопределенными, и они могут привести к убыткам американских инвесторов. Однако инвесторам стоит «держать руку на пульсе», поскольку представитель Госдеп США еще раз подтвердила намерение ввода санкций в отношении РФ, опираясь на закон CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки). Из ее речи следует, что санкции могут ввести в любой момент.