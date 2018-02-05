Глава ВТБ Андрей Костин назвал составленный Министерством финансов США «кремлевский список», в который, в частности, был включен сам Костин, прелюдией к новым санкциям. Об этом он сказал в понедельник в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС .

«Мне кажется, этот список — некая прелюдия к новым санкциям, которые, по заявлению министра финансов США (Стивена Мнучина. — Прим. ред.), готовятся», — отметил Костин.

По его мнению, серьезность возможных санкций будет зависеть от баланса сил между администрацией президента США Дональда Трампа и его противниками. «В ближайшее время мы, наверное, увидим какое-то развитие событий и насколько серьезными будут эти шаги, но какие-то шаги, наверное, стоит ожидать», — заключил глава ВТБ.

В «кремлевский список» оказались включены 114 российских политиков и 96 бизнесменов. При этом американское ведомство отмечало, что попадание в список, в который вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра, не означает обязательного введения санкций.