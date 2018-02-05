Минкомсвязь введет аккредитацию организаций, которым разрешается выпуск «цифровых токенов». Этот термин глава министерства Николай Никифоров предлагает использовать вместо термина «криптовалюта»



«Наше министерство подготовило проект постановления об аккредитации организаций, которым разрешается выпуск так называемых цифровых токенов. Это некий цифровой товар, который можно покупать и продавать. Нужно определить некий набор критериев и правил, в рамках которых это можно делать за российские рубли, в российской юрисдикции и так далее», — сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью телеканалу РБК.

«Я считаю, что в России мы должны определить правовые рамки для выпуска цифровых токенов. Их должны выпускать некие аккредитованные организации. Это не может быть самодеятельностью неограниченного числа лиц. Эти цифровые токены, наверное, нужно разрешить покупать за российские рубли. Вряд ли нужно разрешать какие-то валютные операции с ними — это противоречит сути нашего банковского законодательства», — сообщил Николай Никифоров в ответ на вопрос, стоит ли в России легализовать ICO (initial coin offering, первичное размещение монет криптовалют или токенов — записей в реестре блоков трансакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты).

По его мнению, при соблюдении названных условий технологические стартапы смогут привлекать средства с помощью выпуска цифровых токенов.

Кроме того, Николай Никифоров заявил о необходимости легализовать в России блокчейн. «Блокчейн многое может изменить в том, как мы ведем государственный учет, оказываем государственные услуги, защищаем информацию, организуем взаимодействие и так далее. Блокчейн часто путают с таким явлением, как криптовалюта. Когда произносишь слово «валюта», сразу идет пересечение с традиционным банковским законодательством. Но важно отделить блокчейн от этого», — отметил министр. Он считает, что криптовалюты как некое средство платежа легализовывать не нужно.

При этом Николай Никифоров считает, что легальным в России должен быть только блокчейн, основанный на отечественных алгоритмах криптографии, шифрования. «Мы не хотим строить такие серьезные отечественные системы на зарубежных алгоритмах», — отметил руководитель Минкомсвязи.