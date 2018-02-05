Завершена процедура присоединения Финтрастбанка к банку «Современные Стандарты Бизнеса». Соответствующие сведения опубликованы Федеральной службой информации РФ.

Напомним, о начале объединения банков сообщалось в сентябре 2017 года. В декабре участники кредитных организаций на общем собрании утвердили решение о том, что в процессе присоединения Финтрастбанка к КБ «ССтБ» уставный капитал последнего увеличивается путем сложения имеющегося полностью оплаченного уставного капитала в размере 178 млн рублей с полностью оплаченным уставным капиталом Финтрастбанка в размере 255,577 млн, новый размер уставного капитала КБ «ССтБ» составит 433,577 млн. Эта цифра уже зафиксирована в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 февраля 2018 года.

Владельцы обоих банков, став участниками объединенного банка , сохраняют номинальный размер своих пакетов. Также в декабре было принято решение не изменять количественный и поименный состав органов управления КБ «Современные Стандарты Бизнеса» и подтвердить полномочия его действующих совета директоров, правления и председателя правления после завершения процедуры присоединения Финтрастбанка.

На сайте ЦБ изменения пока не отражены.

