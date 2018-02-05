Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении Тинькофф Банка по факту распространения рекламы «Лучшая карта с кешбэком».

Как отметили в ведомстве, используя в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иные аналогичные, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение (например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения).

«В настоящем случае рекламодатель в наружной рекламе, направленной на участников дорожного движения, указал информацию о том, почему же, по его мнению, карта с кешбэком Тинькофф Банка — лучшая, однако эта информация была изображена таким образом, что не воспринималась потребителем», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, как считают в УФАС, в действиях Тинькофф Банка усматриваются признаки нарушения закона «О рекламе».

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.