Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала предложения об ограничении покупок банков государственными структурами. Об этом сообщила RNS заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

«ФАС России подготовила несколько предложений Банку России, одним из которых является законодательное ограничение прямого или косвенного приобретения государством и муниципальными образованиями акций и долей в уставных капиталах кредитных организаций. Конкретные поправки в законодательство будут прорабатываться с участием Банка России в дальнейшем, однако уже сейчас можно констатировать необходимость внесения изменений в этих целях в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», — сказала она.

По ее словам, анализ ФАС показал, что конкуренция между частными и государственными банками существенно затруднена или почти невозможна. Исследование проводилось с 2011 по 2017 год.

«В 2017 году ФАС России провела анализ нескольких сегментов рынка банковских услуг в динамике за период с 2011 года и выявила ухудшение состояния конкуренции и нерыночные тенденции к росту доли и так крупных банков с государственным участием в уставном капитале. Имеющиеся цифры свидетельствуют о том, что конкуренция с этими банками со стороны других участников рынка крайне затруднена, если совсем невозможна», — сказала Беляева.

По мнению ФАС, рост доли государства в банковском секторе может повлечь негативные последствия, включая снижение эффективности функционирования рынка и темпов его развития.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил сегодня в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП, что увеличение доли госсектора на банковском рынке не приведет к ухудшению конкуренции. По его словам, сами госбанки находятся в состоянии конкуренции друг с другом.