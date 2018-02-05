В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

В управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД поступила информация о том, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личности предполагаемых злоумышленников: ими оказались жители Самары — мужчина и женщина 1976 года рождения. По имеющейся информации, злоумышленники разработали схему, позволявшую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК Главного управления МВД России по Самарской области. Полицейскими проведено более 60 обысков (в том числе в офисах и жилищах фигурантов и их клиентов), в ходе которых изъяты наличные денежные средства в сумме 5,3 млн рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, изобличающие противоправную деятельность злоумышленников. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 и статье 187 Уголовного кодекса РФ (статьи «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия с целью установления всех участников противоправной деятельности, указано в сообщении МВД.