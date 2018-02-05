Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) предлагает держателям пластиковых карт Visa принять участие в акции «Команда Visa».

С 5 февраля по 5 апреля 2018 года оплачивая картой Visa Банка «ГЛОБЭКС» свои ежедневные покупки от 300 рублей и регистрируя чеки на сайте: fifa.visa.ru, клиенты банка получат шансы на выигрыш призов от Visa. За каждый чек из магазинов-партнеров платежной системы: «Пятерочка», «Карусель», «М-видео» можно получить 2 шанса.

Среди призов: 500 сетов болельщика, 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™ и 5 поездок на Финал с возможностью выйти на поле. 5 победителей получат уникальные поездки для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA™, совершат эксклюзивный тур по стадиону и выйдут на поле!

С подробной информацией об условиях акции и правилах ее проведения можно ознакомиться на сайте fifa.visa.ru. Открыть карту Visa можно в любом офисе Банка «ГЛОБЭКС».