Litepay, новый процессинговый сервис для шестой по капитализации криптовалюты Litecoin, будет запущен уже в ближайшее время и позволит компаниям и мерчантам по всему миру быстро и легко принимать «цифровое серебро» в качестве оплаты за товары и услуги.

Также пользователи смогут заказать дебетовую карту, которую можно будет пополнить при помощи любого кошелька или прямого депозита со стороны работодателя и использовать для снятия наличности в любом совместимом банкомате.

По словам аналитика Lombardi Financial Палваши Сааим, это революционный продукт для Litecoin, который позволит компаниям принимать эту криптовалюту, не обращая внимания на волатильность цены. Платежи будут обрабатываться LitePay моментально и напрямую отправляться на их банковские счета, сообщает ForkLog. Она отметила, что популярный биткоин-процессинг BitPay в настоящий момент берет комиссии в размере $5.00, а подтверждение транзакций занимает немало времени.

Создатель Litecoin Чарли Ли в своем твите, помимо Litepay, также упомянул еще один процессинг – LitePal. Этот сервис позиционирует себя в качестве быстрого и универсального метода для осуществления финансовых транзакций онлайн. Поддерживаемые методы оплаты – биткоин, Litecoin, PayPal и Western Union.