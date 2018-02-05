Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил программу по ограничению роли государства в разных секторах экономики.



Как говорится в аналитическом докладе, опубликованном на сайте ЦСР, речь идет о запрете для компаний с государственным участием более 50%, госкорпораций, а также их дочерних и зависимых компаний на покупку акций или долей частных компаний. Кроме того, авторы доклада рекомендуют ввести запрет для компаний с госпакетом более 25% участвовать в приватизации.

«Масштабы этого процесса остаются не вполне ясными. Тем не менее размеры государственного сектора в экономике РФ остаются по-прежнему относительно высокими, а издержки достаточно очевидны», — пояснили авторы доклада. В связи с этим в качестве основной идеи развития на ближайшие годы эксперты предлагают «придать новый импульс процессу разгосударствления российской экономики до 2035 года».

Тема запрета для госкомпаний на покупку частных игроков в последнее время поднималась неоднократно, правда, речь шла преимущественно о банковском секторе. В конце января замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что ЦБ поддержал предложение запретить госбанкам входить в капитал частных банков.

Эту информацию на встрече руководства ЦБ в санатории «Бор» подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы в целом поддерживаем возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора. Нас, конечно, беспокоит большая доля государственного сектора», — заявила Набиуллина.