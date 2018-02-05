Аналитический сервис CoinDesk назвал криптовалюту Ripple — XRP самым крупным разочарованием для инвесторов.

Причиной роста Ripple в январе были в том числе и слухи о добавлении актива на платформу Coinbase , однако площадка так и не включила XRP в торги, сообщает Rusbase. Такое решение, как и общее падение рынка криптовалют, ударило по курсу XRP.

Ripple с 2013 года выпускает одноименный калифорнийский стартап, который развивает платежную блокчейн-систему для банков и других финансовых организаций. Участники сети Ripple для расчетов используют токены XRP. Больше половины (61%) токенов XRP принадлежит самому стартапу. Всего выпущено 100 млрд XRP.