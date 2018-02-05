Банк России намерен в ближайшие месяцы доработать проект положения «О порядке расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации» с учетом поступивших от участников рынка замечаний и предложений. Уточнения позволят упростить реализацию нового стандартизированного подхода, преимущество которого состоит в том, что он может быть применен для любой сделки секьюритизации, в том числе не имеющей рейтинговой оценки. Об этом говорится в информационном бюллетене «Банковское регулирование. IV квартал 2017 года» .

Согласно новому порядку оценки кредитного риска по секьюритизации, фиксированные значения коэффициентов риска по таким сделкам заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по единой формуле. Расчетное значение коэффициента риска определяется качеством секьюритизируемых активов и структурой сделки. Для старших траншей предусматривается возможность снижения расчетного значения коэффициента риска до минимального уровня 15%. Лишь при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки будет применяться коэффициент риска 1 250%.

Кроме того, в рамках реализации указанного стандарта планируется выделение так называемой простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации (ППС-секьюритизации), к которой предполагается применение более льготной оценки кредитного риска. При соблюдении критериев ППС-секьюритизации расчетный коэффициент риска может быть уменьшен до 10% по вложениям в старшие транши, для остальных траншей предусматривается возможность снижения расчетного коэффициента риска до 15%.

