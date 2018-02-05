Бывшие владельцы Промсвязьбанка , братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, не вошли в список кандидатов в совет директоров банка «Возрождение» , следует из материалов «Возрождения».



«По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций банка «Возрождение» (ПАО), связанных с выдвижением ими кандидатов в совет директоров банка «Возрождение» (ПАО) для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров банка «Возрождение» (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров банка «Возрождение» (ПАО)»: Басуниа Тамджид Хоссейн, Денисенков Андрей Владимирович, Маргания Отар Леонтьевич, Нахманович Марк Меерович, Новожилов Юрий Викторович, Орлов Николай Дмитриевич, Смирнов Евгений Сергеевич, Чекалкин Дмитрий Викторович, Шабунина Наталья Ивановна, Шамилов Артур Андреевич, Элик Максим Эдуардович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что с 18 декабря у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, владеющих 52,7% «Возрождения» через компанию «Промсвязькапитал», есть право голоса только по 10% акций.

Внеочередное общее собрание акционеров банка пройдет 7 марта 2018 года.