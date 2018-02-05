Руководители трех ведущих биткоин-бирж Индии Unocoin, ZebPay и Coinsecure единогласно заявили, что распространившиеся ранее на этой неделе слухи и сообщения о запрете криптовалют в этой стране не имеют под собой никаких оснований.

Они поясняют что документ, выпущенный Министерством финансов был неправильно истолкован. Минфин Индии пояснил, что не запрещает криптовалюты в целом. Биткоин практически во всем мире не признается как официальное платежное средство, потому не ясно, как из этой мухи можно было раздуть такого слона, прокомментировали главы криптобирж. Также они назвали борьбу с преступлениями в сфере финансов совершенно адекватным шагом, и не важно, касается ли он фиатных денег, биткоина, золота или любого другого актива, сообщает ForkLog .

По словам представителей бирж, о запрете криптовалют в целом речь не идет, и СМИ явно поторопились в суждениях — неверно интерпретировав заявление министра финансов Индии Аруна Джейтли, они создали очередную рыночную «страшилку», которая крайне далека от действительности. Министр финансов выступил на национальном телевидении и также опроверг слухи о запрете.