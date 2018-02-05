Банк «Возрождение» назвал технической ошибкой информацию об итогах заседания совета директоров 5 февраля.

«Заседание совета директоров банка «Возрождение» от 5 февраля 2018 года не состоялось по причине отсутствия кворума. Размещение сущфакта о проведенном заседании является технической ошибкой. С утра состоится отзыв сущфакта из системы раскрытия информации», — говорится в заявлении пресс-службы банка.

Ранее в документе, опубликованном на сервере раскрытия информации, сообщалось, что 5 февраля был сформирован список кандидатов в совет директоров от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций «Возрождения». К рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров были предложены 12 кандидатов, среди которых не оказалось братьев Ананьевых.

