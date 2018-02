Крупные американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые их клиентами с помощью кредитных карт.

Для клиентов JPMorgan запрет вступил в силу с 3 февраля, а в Bank of America - со 2-го февраля. Основная причина запрета - это опасения относительно кредитного риска, тех клиентов, которые инвестируют в криптовалюты используя кредитные средства.

Запрет Bank of America касается исключительно кредитных карт. Клиенты, желающие приобрести цифровые активы с помощью дебетовых карт, по-прежнему могут это сделать. Представитель банка объяснил решение «правилами по борьбе с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации украденных кредитных карт в криптовалюты».

JPMorgan и Bank of America обеспокоены тем, что клиенты могут приобрести больше криптовалюты, чем они могут себе позволить. Что же касается других банков, то насколько известно, многие из них просто увеличили комиссии за операции с криптовалютами, сообщает Altcoin .

Citigroup Inc., третий по величине банк страны, все еще не определился со своим отношением к криптовалютным операциям. В других крупных банках Capital One Financial Corp. и Discover Financial Services уже заявили ранее, что не поддерживают такие транзакции.