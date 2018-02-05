Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник, 5 февраля, объявил резолютивную часть решения о признании столичного банка «Европейский Стандарт» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у банка была отозвана 4 декабря 2017 года. Объясняя это решение, Центробанк отмечал, что бизнес «Евростандарта» был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору. Также ЦБ указывал, что в ноябре 2017 года был установлен факт хищения из кассы банка крупной суммы денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов под фактически отсутствующие активы произошло существенное сокращение размера собственных средств банка. Также ЦБ заподозрил руководство и собственников банка в сделках по выводу ликвидных активов.

В середине января этого года СМИ написали, что в банке «Европейский Стандарт» применялась схема с подставными вкладчиками , ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой в АСВ.



«Дыра» в балансе банка «Евростандарт» оценивается в 242,3 млн рублей.