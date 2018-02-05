Центральный банк России с 3 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 22,05 коп., до 56,0408 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,0958 руб., что выше предыдущего дня на 30,37 коп.

Учитывая сегодняшнее открытие по нефти, на Московской бирже стоит ожидать ослабления рубля в начале торгов, комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Я думаю, что давление на российскую валюту сохранится в течение дня и пятничный рост индекса RGBI не поможет ей сегодня. По паре доллар/рубль ближайший целевой уровень находится на отметке 56,80 руб., а по паре евро/рубль – на значениях 70,65 руб. и 70,90 руб. за евро», - прогнозирует эксперт.

По словам Андрея Люшина, заместителя председателя правления Локо Банка, российская валюта, поддерживаемая высокими ценами на нефть, продолжает локально укреплять свои позиции. Рост рубля продолжится пока будут высокие цены на нефть.

Как прогнозирует Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка, факторы риска российской валюты: возможное снижение цены на нефть и риски ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В связи с этим, прогнозируемый курс рубля на начало февраля – 56,75 – 57,15 рубля за доллар к концу недели.

Рубль торгуется в районе сильной поддержки, пробитие которой откроет дорогу к цели 53 рубля за доллар, поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Сегодня российский Минфин объявит об объеме валютных интервенций на февраль и первые дни марта. В прошлом месяце на эти цели было направлено 257,1 млрд рублей, сейчас же, по нашим оценкам, цифра может вырасти до 270-280 млрд рублей. Публикация данного сообщения может спровоцировать кратковременное ослабление российской валюты на 20-30 копеек, но не станет основанием для открытия лонгов по фьючерсу Si», - сообщает он.