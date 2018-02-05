В период с 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин РФ намерен выкупить с рынка валюты на 298,1 млрд руб., комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. В день покупки составят 15,7 млрд руб. Это выше, чем покупало ведомство в предыдущем отчетном периоде (по 6 февраля включительно) - тогда заявлялось о приобретениях в размере 15,1 млрд руб. Таким образом, Минфин наращивает покупку иностранной валюты до рекордных отметок. Рынок, впрочем, давно привык к подобным механизмам интервенций и не обращает на них внимания, хотя на курсообразование этот подход имеет влияние.

«Доллар США закончит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 56,45-56,85 руб., а евро - в границах 70,45-70,95 руб.», - прогнозирует эксперт.

Ожидается слабое укрепление рубля по отношению к доллару и ослабление по евро, т.е. торги с бивалютной корзиной остаются устойчивым способом заработать, комментирует Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра».

По словам Сергея Мельникова, главного аналитика GLOBAL FX, несмотря на то, что в своем недавнем докладе власти США дали понять, что не хотят подвергать риску своих же инвесторов, накладывая ограничения на покупку госдолга РФ, общий негативный фон с этого фронта не способствует покупкам на отечественном рынке. Рубль сегодня тоже отступает, достигнув минимума 22 января на уровне 56,65 за доллар. Закрытие пары сегодня выше области 56,50 руб. станет сигналом к дальнейшему укреплению позиций доллара.

«В последние годы определяющими для курса рубля являются два фактора – нефтяные цены и отношение инвесторов к российским активам (например, к ОФЗ). Оба этих фактора сейчас говорят в пользу укрепления рубля. Впрочем, в них обоих скрыты определённые риски. Нефть может скорректироваться вниз к $65, а на мировых рынках снижается интерес к рисковым активам (в том числе, развивающимся рынкам). Кроме того, недавно министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США в дальнейшем продолжит расширять санкции в отношении России. Если эти риски не реализуются, то рублю одна дорога наверх, в сторону укрепления. В феврале курс доллар/ рубль может откатиться к 55-56, а евро/рубль – к 69-70. Более сильное укрепление рубля в ближайшее время маловероятно. До президентских выборов 18 марта наиболее вероятно, что курс рубля будет стабилен», - поясняет Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.