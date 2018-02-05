С понедельника, 5 февраля, китайская торговая площадка AliExpress запускает в России новый суббренд — «Лоукостер». Новый формат был разработан специально для России и фактически станет здесь третьим брендом Alibaba Group.

«Лоукостер» — это дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 рублей и рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress. Кроме того, новый канал ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке. «Лоукостер» призван привлечь новых пользователей, особенно в городах-миллионниках, сообщает РБК со ссылкой на представителя AliExpress.

«С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил директор по развитию компании в России и странах СНГ Марк Завадский.

Напомним, AliExpress был запущен в 2010 году, а в 2012-м вышел на российский рынок. Уже в 2014 году AliExpress стал самым популярным интернет-магазином в России и вошел в десятку самых популярных сайтов и не сдает позиции до сих пор. Россияне — самая большая аудитория AliExpress: на них, по данным SimilarWeb на декабрь 2017 года, приходится 30% всех посещений AliExpress.