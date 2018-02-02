Применение США санкций против российского суверенного долга испортило бы отношения Соединенных Штатов с европейскими партнерами, а также ускорило бы снижение роли доллара в глобальной экономике. Такое мнение в интервью ТАСС озвучил эксперт по российско-американским отношениям, профессор Американского университета Антон Федяшин.



По его словам, если американская сторона все же применит меры против госдолга РФ, то это «безусловно навредит России и ее экономическим партнерам в ближайшем будущем».

«Но это недальновидное решение не только испортит отношения между Вашингтоном и европейскими государствами, но посодействует концу экономической гегемонии США и Запада в общем, ускорив дедолларизацию глобальной экономики», — считает специалист.

Кроме того, продолжил он, это привело бы к усилению интереса у развивающихся стран к созданию «финансово-экономических организаций и торговых договоров в обход западных партнеров, которые используют санкции, как инструмент геополитического давления».

«Постепенная «девестернизация» глобальной экономики и геополитики уже происходит по меньшей мере десять лет, но трудно представить себе решение, которое может ускорить этот процесс больше, чем санкции против суверенных долгов», — резюмировал Федяшин.

Минфин США в пятницу предупредил, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов.