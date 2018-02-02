Экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, которая покинула пост 3 февраля , предупредила об опасности перегретого рынка. Хотя нынешняя ситуация, по ее мнению, к этой черте еще не подошла.



«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, «пузырем», но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — сказала Йеллен в интервью телеканалу PBS. По ее словам, инвесторам нужно «диверсифицировать вложения».

В пятницу американский индекс Dow Jones обрушился сразу на 650 пунктов — это крупнейшее падение за полтора года и самое большое за время президентства Дональда Трампа. При этом за первый год работы Трампа на посту главы государства этот биржевой индекс вырос на 30%. Рынок падал в пятницу, даже несмотря на положительные новости об экономике — так, в январе в США прибавилось 200 тыс. рабочих мест, а безработица остается на наиболее низком уровне более чем за полтора десятилетия.

Трамп не продлил полномочия Йеллен на второй срок, что нетипично для вновь избранного американского президента. В прошлом он критиковал Йеллен за политику низкой учетной ставки. Пост главы ФРС займет Джером Пауэлл, кандидатуру которого утвердил сенат. Йеллен перейдет работать в Институт имени Брукингса.