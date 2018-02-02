Замминистра финансов Сергей Сторчак назвал позицию Минфина США по вопросу санкций объективной оценкой рисков.

«Это объективная оценка рисков. Мир стал глобальным, все рынки зависят друг от друга, поэтому нет смысла делать что-то во вред себе», — пояснил он, передает Газета.Ru.

Ранее Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.