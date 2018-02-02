Федеральная резервная система (ФРС) США запретила третьему по величине американскому банку Wells Fargo расширяться, пока финансовая организация не устранит многочисленные нарушения. В ФРС сообщили, что до апреля банк должен будет сменить трех членов совета директоров и еще одного — к концу года. При этом активы Wells Fargo пока останутся на уровне конца 2017 года, уточнил регулятор, сообщает «Коммерсант».



«Мы не можем терпеть повсеместные и постоянные нарушения в каком бы то ни было банке. Пострадавшие от действий Wells Fargo клиенты ожидают проведения всеобъемлющих реформ, которые предотвратят повторения злоупотреблений. Предпринимаемые нами принудительные меры гарантируют, чтобы Wells Fargo не расширялся, пока банк не сможет делать это безопасно, реализуя меры предосторожности при управлении рисками и защите клиентов», — объяснила глава ФРС Джанет Йеллен, покинувшая свой пост в пятницу.

Wells Fargo оказался в центре скандала в 2016 году, когда стало известно, что сотрудники банка открывали счета без согласия клиентов, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались. Таким образом банк открыл более 2 млн кредитных карт и счетов. Тогда Wells Fargo оштрафовали на 185 млн долларов, а гендиректору банка Джону Стампфу пришлось уйти в отставку. Помимо этого были уволены 5,3 тыс. сотрудников кредитной организации.