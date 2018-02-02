Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покидает в субботу свой пост, проработав в центральном банке страны 14 лет — последние четыре года в качестве его руководителя, передает ТАСС.



В один из последних рабочих дней Йеллен сотни сотрудников собрались в атриуме расположенного в Вашингтоне главного здания ФРС, чтобы пожелать ей успехов и удачи на новом месте работы и проводить аплодисментами, пишет агентство Bloomberg. В честь своего начальника работники центробанка даже придумали в соцсетях хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), поскольку Йеллен любит носить одежду с поднятым воротником.

Ее преемник, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл поддержал инициативу подчиненных. По данным Bloomberg, в подарок 71-летней Йеллен преподнесли флаг ФРС, который развевался над зданием организации в столице.

Экономист уже подыскала себе новое место работы — Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса. Там она присоединится к бывшим сотрудникам ФРС — экс-главе центробанка Бен Бернанке (2006—2014), бывшим заместителям председателя финансового регулятора Дональду Кону и Алану Блиндеру.

«Йеллен оказала большую услугу своей стране — экономика и американский народ находились в хороших руках, когда она стояла у руля нашего центрального банка», — отметил глава научно-исследовательского центра Джон Аллен.

«Я рада присоединиться к Институту Брукингса и с нетерпением продолжу изучать экономику, особенно вопросы, связанные с рынком труда», — отметила сама Йеллен.