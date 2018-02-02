Бинбанк объединится с «ФК Открытие» в течение 9—12 месяцев. Об этом глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил РБК через пресс-службу.



«Объединение нужно для синергии. У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети (950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется) и лучшие дистанционные каналы», — сказал Задорнов.

По его словам, при объединении потребуется меньше денег на санацию банков, а продажа банковских и страховых продуктов будет осуществляться всей сетью. Слияние инстанций пройдет на основе «ФК Открытие» с передачей ему сети и «хороших активов Бинбанка».

«Говорить о том, что будет с брендом Бинбанка после объединения, пока преждевременно. Точная дата его начала (объединения) пока неизвестна. Докапитализирован будет Бинбанк», — добавил Задорнов.