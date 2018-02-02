Агентство по страхованию вкладов начнет производить выплаты вкладчикам московских ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного Банка , чьи лицензии были отозваны 2 февраля, не позднее 16 февраля 2018 года, а отбор банков-агентов для этого осуществит не позднее 8 февраля. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

До 16 февраля агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на выплату страховки.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (по счетам индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 февраля 2018 года.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.