ВТБ выкупил у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) права по кредиту, выданному в 2012 году на строительство центральной секции автомагистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге, сообщил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердили «ВТБ Капитал» и представитель России в совете директоров ЕБРР.

Центральный участок ЗСД протяженностью около 12 км был открыт в декабре 2016 года, после чего платная скоростная магистраль полностью заработала.

«Это взаимовыгодная сделка для ЕБРР и России», — сказал РБК представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов. «Это отличный актив, крупнейший и один из самых качественных в российском долговом портфеле ЕБРР, он обеспечен будущими денежными потоками от проекта, который уже введен в строй», — говорит он.

В 2014 году ЕБРР (Россия является акционером банка с долей 4,1%) прекратил финансировать новые проекты в стране, сославшись на санкции Евросоюза. С тех пор ЕБРР сокращает свои российские активы (его российский портфель ужался с 10 млрд евро на пике до 2,6 млрд евро), и Москва предрекает банку «уход в небытие», поскольку до конфронтации с Западом Россия была основным регионом для ЕБРР.

Кредит ЕБРР на 194 млн евро был предоставлен консорциуму «Магистраль Северной столицы» (МСС) в 2012 году сроком на 12 лет. Центральная секция ЗСД была технически самым сложным участком строительства, и консорциум привлек синдицированное финансирование на 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала», Газпромбанка (они же являются главными акционерами МСС), Внешэкономбанка, Евразийского банка развития и ЕБРР. Последний обязался поучаствовать в финансировании в объеме до 200 млн евро.

Пресс-служба ВТБ подтвердила, что «ВТБ Капитал» выкупил у ЕБРР кредит для центрального участка ЗСД, но отказалась раскрыть детали сделки. «Возможность подобных трансакций предусмотрена кредитной документацией проекта, и такие сделки являются стандартными на вторичном рынке синдицированных кредитов», — сообщили в ВТБ. По данным источника РБК, ЕБРР продал актив с «небольшой премией» для банка. Но выгодна сделка и для ВТБ: «по IRR (внутренняя норма доходности) там доходность очень хорошая», утверждает собеседник РБК. «ВТБ Капитал» и ЕБРР не раскрывают процентную ставку по кредиту.