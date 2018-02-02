Суд вынес первый приговор в рамках разбирательства с многомиллиардными хищениями в группе «Маслопродукт», созданной бывшим заместителем главы Минсельхоза РФ Алексеем Бажановым. Его экс-подчиненный Сергей Цветков получил три года колонии за пособничество в хищении оборудования, закупленного на 1,125 млрд рублей, которые были выделены «Росагролизингом» для маслозавода в Воронежской области, стало известно газете «Коммерсант».

Дело Сергея Цветкова рассматривалось в Новоусманском суде Воронежской области в особом порядке. Цветков признан пособником в особо крупном мошенничестве (статья 33, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Гособвинение требовало для Цветкова три года колонии общего режима. Сам обвиняемый и его адвокаты просили судью Алексея Жукавина не назначать наказание, связанное с лишением свободы, обещая «продолжать сотрудничество со следствием». «В обвинительном заключении подчеркивается, что Сергей был номинальным руководителем. У него не было реальных полномочий. По сути его предлагается посадить на три года за то, что он не подписывал», — объяснял судье адвокат Алексей Хорольский. Представители «Росагролизинга», признанного потерпевшим, сообщили суду, что тоже не видят причин для назначения обвиняемому реального срока. В итоге Жукавин полностью согласился с позицией обвинения. Сергей Цветков ранее провел под стражей и домашним арестом восемь месяцев, следовательно, если приговор вступит в силу (защита собирается его обжаловать), ему предстоит провести в заключении два года и четыре месяца.

Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое компании «Маслопродукта» закупили оборудование для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе. На это «Росагролизинг» выделил 1,125 млрд рублей. Следствие доказало, что полученная техника была похищена через ее переоформление на другие компании. Следственный департамент МВД РФ заинтересовался этой историей весной 2013 года и возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова. Формулировка обвинения против экс-чиновника несколько раз менялась. В апреле того же года он был арестован вместе с бывшими сотрудниками «Маслопродукта» Романом Маловым и Сергеем Дуденковым — другими предполагаемыми пособниками в хищениях через «Виту». Позже к ним добавился еще один обвиняемый — юрист группы Денис Курилов. Однако 30 декабря 2013 года Алексей Бажанов, которого отпустили из-под стражи, сразу же скрылся и вскоре был объявлен в международный розыск.

А в начале 2014 года размер вменяемого от махинаций в «Маслопродукте» ущерба вырос почти в десять раз. Помимо эпизода с «Витой» бывшему чиновнику вменили в вину мошенническое хищение более чем 10 млрд рублей кредитов Связь-Банка, которые давались структурам «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность. По версии следствия, фирмы, бравшие эти займы и дававшие под них залоги, прошли через длинную и запутанную цепочку взаимных поглощений, слияний и ликвидаций. В результате банк остался без денег и без залогов. В разбирательстве появились еще два фигуранта — директор маслозавода Николай Роднищев и финансист Ольга Яудземис. Именно ее правоохранители рассматривают как автора схемы вывода средств. «В этих операциях запутались даже эксперты-бухгалтеры, которые не смогли подсчитать точную сумму похищенного и ограничились формулировкой «более 10 миллиардов рублей». Сам Бажанов далеко не знаток таких вопросов. Яудземис ему, по всей видимости, рекомендовали именно как специалиста в этой области», — рассказал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах.



Ольга Яудземис находится в международном розыске, а Николай Роднищев — под подпиской о невыезде. Алексей Бажанов сейчас живет в Англии, а местонахождение Яудземис доподлинно не известно. Оба своей вины не признают. В окружении финансистки говорят, что она была «лишь консультантом», «никаких денег не выводила и не заработала», о чем свидетельствует тот факт, что следствию удалось арестовать лишь «купленную много лет назад в ипотеку квартиру в Москве».