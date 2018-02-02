Мужчину без определенного места жительства задержали и заключили под стражу за попытку ограбить банк на северо-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 1 февраля в полицию поступила информация о разбое в отделении банка на ул. Амундсена, д. 15, корп. 2.

«Оперативники выяснили, что в офис вошел неизвестный мужчина, который обменял в операционной кассе 50 долларов, после чего передал работнику записку с требованием передать ему 4 миллиона рублей. Неизвестный угрожал старшему менеджеру — кассиру, но та заявила злоумышленнику, что вызвала полицию. Тогда гражданин забрал записку и скрылся, ничего не взяв», — пояснили в пресс-службе.

В ходе розыска полицейские на ул. Енисейская задержали мужчину 1988 года рождения без определенного места жительства, которого изобличили в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. Как уточнили в столичном главке, фигурант арестован.

Согласно информации из открытых источников, на ул. Амундсена, д. 15, корп. 2 расположено отделение Сбербанка.