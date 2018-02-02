Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, за декабрь 2017 года увеличился на 335,9 млрд рублей, или на 0,74%, составив на 1 января 2018-го 45,99 трлн рублей согласно данным финансового рейтинга Банки.ру.



В целом за 2017 год сумма выданных кредитов выросла на 6,7%, или на 2,88 трлн рублей. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке прибавили почти 2,4 трлн за 12 месяцев. Все пять принадлежат госбанкам — Сбербанку , ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанку и Россельхозбанку.

Доля совокупного кредитного портфеля топ-5 банков увеличилась за год с 62,2% до 63,4%. То есть две трети кредитов выдано банками, контролируемыми государством. Доля 100 крупнейших кредитных портфелей в общем объеме изменилась менее существенно — с 96,6% до 96,9% за 12 месяцев.





Корпоративный кредитный портфель банковского сектора за декабрь увеличился на 162,8 млрд рублей, или на 0,5%. За год без учета банков, не раскрывавших отчетность, рост составил 1,4 трлн рублей, или 4,4%. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 1,6%, или на 366,97 млрд рублей (за год — на 1,24 трлн, или на 5,8%).

Всего 193 из 517 действующих банков показали рост корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце (227 — по итогам года), у 53 из них динамика за месяц превысила 10%.

По динамике роста в декабре из крупнейших банков выделяются ВТБ и Газпромбанк, увеличившие корпоративные кредитные портфели на 351,1 млрд и 146,3 млрд рублей соответственно, в процентном отношении это 4,5% и 7,1%. ВТБ оказался еще и лидером по динамике этого показателя за год, нарастив корпоративный кредитный портфель на 608,7 млрд рублей, или на 12,9%. Такая динамика позволила обойти в годовом зачете Сбербанк (рост на 525,8 млрд, или на 5%) и Московский Кредитный Банк (рост на 499,8 млрд, или на 50,9% за 12 месяцев).

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля в декабре показали «Национальный Клиринговый Центр (на 156,7 млрд рублей, или на 14%) и Сбербанк (на 156,1 млрд, или на 5%).

Совокупный розничный кредитный портфель банков в декабре 2017 года вырос на 1,4%, или на 173 млрд рублей (за 12 месяцев без учета банков, не раскрывавших отчетность, на 1,4 трлн рублей, или на 13,4%). Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за месяц на 1,8%, или на 143,1 млрд рублей, за год — на 14,4%, или на 976,7 млрд.

183 банка показали положительную динамику розничного кредитного портфеля в декабре, у 36 из них прирост за месяц превысил 10%. Наиболее значительное увеличение в очередной раз показал Сбербанк (+85,9 млрд рублей, или +1,8% за декабрь). За весь 2017 год розничный портфель крупнейшего банка страны вырос более чем на 588 млрд рублей, или на 13,6%. Дополняют тройку лидеров банки одной группы — ВТБ 24 и Почта Банк, увеличившие объем кредитов, выданных физлицам, на 37,2 млрд и 9,5 млрд рублей за месяц (или на 14,9% и 77,4% соответственно). Они же попадают в тройку лидеров по этому показателю за 2017 год с приростом в 236,2 млрд и 87,3 млрд рублей, или 14,9% и 77,4% соответственно.

Наибольшее сокращение в прошедшем месяце продемонстрировали банк «Русский Стандарт» (-4,2 млрд рублей, или -3,2%), МКБ (-4,1 млрд, или -4,1%) и Райффайзенбанк (-3,3 млрд рублей, или -1,5%). За 2017 год больше всего уменьшился портфель розничных кредитов банка «ФК Открытие» (-17,9 млрд, или -14,4%). «Русский Стандарт» — на втором месте (-16,4 млрд, или -11,5%). Замыкает тройку Нордеа Банк, избавившийся от розничных кредитов совсем (в начале года объем розничного кредитного портфеля составлял 15,84 млрд рублей).