Здоровая конкуренция на банковском рынке будет приоритетным направлением для Центрального банка в ближайшие годы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Здоровая конкуренция — это то, что мы хотим видеть. В ближайшие годы на первый план у нас выходят вопросы поддержки здоровой конкуренции и равных правил игры в банковском секторе», — рассказала она.



«Выиграют те банки, которые имеют адекватную бизнес-модель, здоровую структуру бизнеса; готовые предлагать востребованные продукты и наилучшие условия своим клиентам; у которых ответственные собственники. Это те банки, которые реально трансформируют сбережения, финансовые ресурсы для реального сектора, чья бизнес-модель построена на работе с конкурентоспособными проектами в экономике, а не просто на финансировании бизнеса собственников или сделок слияния и поглощения», — пояснила Набиуллина.

Также она подчеркнула, что конкуренция за клиента должна быть добросовестной.

«К сожалению, мы на рынке видели и продолжаем видеть, когда есть проявления недобросовестной конкуренции, какими способами банки переманивают клиентов друг у друга. Пользуясь иногда временными сложностями, иногда даже создавая информационную видимость таких сложностей», — отметила глава ЦБ.

