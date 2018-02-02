Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает расширять сеть «легких» офисов для малого бизнеса. В конце января банк открыл отделение в Саратове в деловом центре «Самсон» по адресу ул. Рабочая, 145а. Еще один офис для предпринимателей появился в Кемерово в бизнес-центре «Маяк Плаза», который расположен по Октябрьскому проспекту, 2б.

Формат «легких» офисов – это «облегченная» версия полноформатных отделений, без кассового узла. В таких офисах обслуживаются исключительно представители малого и среднего бизнеса. Здесь предприниматели могут открыть расчетный счет, заключить договор на услуги эквайринга, внести средства на депозит, заказать корпоративную карту. Кроме того, все эти услуги могут быть доставлены «на дом».

По словам руководителя центра развития сети УБРиР Артема Равича, в борьбе за клиента банки постоянно совершенствуют и повышают качество своих услуг. «Понимая, что время наших клиентов – самый ценный ресурс, мы целенаправленно развиваем дистанционные сервисы. Сегодня уже в 50% случаев менеджеры банка выезжают на место ведения бизнеса клиента, чтобы открыть им расчетный счет или подключить эквайринг. В то же время, мы понимаем, что бизнесу важно иметь канал живого общения с сотрудниками банка. Эту потребность как раз и закрывает формат «легкой» сети. Мы видим его высокую эффективность в привлечении новых клиентов и обслуживании уже действующих, поэтому в течение 2018 года планируем открыть еще 13 отделений для малого бизнеса в Центральной России, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке», – прокомментировал Артем Равич.

Также он отметил, что более 40% расчетных счетов предприниматели открывают по рекомендации своих партнеров по бизнесу. По статистике УБРиР, на одного такого клиента приходится в среднем 3 услуги: вместе с расчетным счетом собственники бизнеса подключают интернет-банк, эквайринг и оформляют овердрафты.

По данным на 31 января 2018 года вся офисная сеть УБРиР насчитывает 190 отделений в 42 регионах России. Из них 153 – полноформатные отделения, 37 – «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса.