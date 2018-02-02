Компания Tether увеличила объем эмиссии токенов USDT на 34,5% (775 млн) после получения повестки в суд. А с февраля 2017 года объем токенизированнх долларов на рынке вырос почти на 9000%: с $25 млн до $2,25 млрд.

Криптосообществом это было воспринято как попытка Tether и Bitfinex осуществить еще одну попытку манипуляции биткоин-рынком за то время, пока информация об интересе к деятельности компаний со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и суда не стала широко известной.

Обе компании отказались комментировать вызов в суд, сообщает Anycoin .

По информации источника Bloomberg, CFTC беспокоит эмиссия Tether токенов USDT, которые, как заверяет компания без предоставления достаточной отчетности, обеспечены американскими долларами. 6 декабря финрегулятор направил Bitfinex и Tether повестки в суд.