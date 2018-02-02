Сотрудников комитета госдоходов Минфина Казахстана заподозрили в майнинге криптовалюты на рабочих серверах, в отношении служащих возбуждены уголовные дела.

«Противоправная деятельность осуществлялась сотрудниками информационных подразделений комитета государственных доходов министерства финансов республики Казахстан. В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников», — цитирует РИА Новости сообщение КНБ Казахстана.

Подозреваемые тайно устанавливали на серверы и компьютеры специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению работы. Программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов. Майнеры были обнаружены на серверах государственных информационных систем в департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.