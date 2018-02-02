Специалисты Агентства финансовых услуг при Министерстве финансов Японии в пятницу приступили к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck в токийском районе Сибуя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Это связано с делом о краже хакерами на прошлой неделе со счетов торговой площадки криптовалюты NEM на сумму 58 млрд иен (около 534 млн долларов). Власти хотят проверить финансовую отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации.

Ранее Агентство финансовых услуг предписало Coincheck провести внутреннее расследование инцидента, затронувшего 260 тыс. человек, и пересмотреть систему безопасности. В настоящее время торги криптовалютой, за исключением биткоина, на бирже приостановлены.

NEM была запущена в 2015 году и является десятой крупнейшей криптовалютой. Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности, концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн (англ. «цепочка блоков») — децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.