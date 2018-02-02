Пользователь твиттера с ником VitalickButter, представившись основателем криптовалюты Ethereum Виталиком Бутериным, попросил подписчиком выслать ему по 0,2 эфира.

«Я отдаю 400 эфиров своему комьюнити. Кто отправит 0,2 eth, тот получит 2 eth. Вот адрес 0x24ABaCA692f429e298532E8B2C0228ef9C93183b. Поспешите — деньги получат только первые 200 человек!», — написал мошенник. За шесть часов он заработал шесть эфиров и сразу же вывел деньги со счета. Таким образом, за шесть часов он заработал $7,3 тысячи.

В отличие от настоящего аккаунта Бутерина, на поддельный профиль в Twitter подписаны всего 30 читателей. Кроме того, от оригинального отличается адрес мошенника — VitalickButter.