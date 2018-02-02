Известный производитель видеокарт Advanced Micro Devices (AMD) намерен увеличить объемы производства своих устройств и тем самым устранить их дефицит на рынке.

Дефицит видеокарт глава компании Лиза Су связала с недостаточным производством памяти GDDR5 и HBM2. При этом в первом квартале 2018 года за счет выпуска новых продуктов в AMD намерены нарастить доход на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последний квартал 2017 года AMD закончила без убытков, а совокупный доход компании составил $1,48 млрд, из которых $958 млн поступило от подразделения по производству графического и компьютерного оборудования.

Как отметили в AMD, у инвесторов и потребителей нет повода для беспокойства, поскольку компания и ее партнеры продолжат предпринимать меры по преодолению дефицита.

Важным фактором для производителей все равно остается колебание спроса на майнинговое оборудование, которое, как правило, следует за взлетами и падениями криптовалютного рынка, поскольку рентабельность майнинга в значительной степени зависит от стоимости добытых монет, цена которых существенно влияет на прибыль.