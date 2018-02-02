Сбербанк предлагает новый пакет услуг для предпринимателей «Большие возможности». Он ориентирован на компании малого бизнеса, которые проводят большое количество платежей и работают с наличными средствами. «Благодаря пакету «Большие возможности» предприниматели смогут платить за услуги в два раза меньше, чем раньше», — подчеркивается в релизе кредитной организации.

В банке отмечают, что в пакет «Большие возможности» включены самые востребованные предпринимателями сервисы и продукты. При подключении пакета услуг компания получает каждый месяц без дополнительной платы: все внутренние платежи, 100 внешних, переводы физическим лицам в размере 300 тыс. рублей, а также бизнес-карту и СМС-информирование. Кроме того, предприниматели смогут без комиссии снимать с бизнес-карты до 500 тыс. рублей ежемесячно и вносить наличные через банкомат на ту же сумму.



«Мы стараемся искать и находить лучшие решения для всех наших клиентов и расширяем линейку пакетов услуг. «Большие возможности» — первый пакет услуг для клиентов малого бизнеса с высокой трансакционной активностью», — прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

