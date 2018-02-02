С 1 февраля 2018 года Республиканский фонд поддержки начал принимать от юрлиц заявления на выплаты до 500 тыс. рублей. В рамках первого этапа, который продлится до 1 мая, лимит для кредиторов третьей очереди ограничивался 300 тыс. рублей.

По словам исполнительного директора РФП Рустема Ибрагимова, с началом второго этапа и увеличением порога до 500 тыс. рублей заявителей станет еще больше. Но все условия для работы с ними созданы, сообщает TatCenter .

«На базе сайта фонда работает цифровая платформа, позволяющая подать заявление на оказание поддержки дистанционно в электронном виде; с АСВ и органами социальной защиты налажены системы электронного документооборота, которые сильно ускоряют процесс проверки данных, указанных в заявлениях», - пояснил Рустем Ибрагимов.

Еще одно новшество второго этапа — претендовать на поддержку также смогут инвалиды 1 и 2 группы, ветераны и труженики тыла ВОВ, герои СССР, герои России, родители ребенка-инвалида или родители инвалида с детства 1 или 2 группы.