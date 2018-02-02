Исследование Центробанка, которое было проведено на основе опросов компаний разного уровня об их ожиданиях на 2018 год, показало, что экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Так, около 66% компаний рассчитывают в 2018 году нарастить выпуск продукции. При этом 57% опрошенных собираются увеличивать инвестиции в основной капитал, пишут «Известия» .

Большинство считают, что в этом году вырастет спрос на их продукцию. По мнению ЦБ, это говорит о позитивных настроениях компаний и снижении негативного воздействия экономической неопределенности.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что потенциал для увеличения выпуска есть только у крупных предприятий, но не у малых, так как крупный бизнес адаптировался к внешним шокам, а вот малый еще нет. Для них сохраняется экономическая неопределенность. В первую очередь это касается налоговой системы, уверен он.

По сведениям Росстата, инвестиции в основной капитал в 2016 году в России сократились на 0,9%. Данных за 2017 год еще нет, но Минэкономразвития ожидало их прирост на уровне 4,1%. В этом году министерство прогнозирует рост инвестиций в размере 4,7%. Увеличение выпуска и капиталовложений влечет за собой создание новых рабочих мест и рост доходов населения. Следовательно, повысится и потребление выпускаемых товаров.