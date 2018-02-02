За 2017 год активы банков, раскрывавших отчетность, выросли на 7,9%, или 6,1 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. По информации, размещенной на сайте Банка России, абсолютный прирост по банковской системе за декабрь составил 1,23 трлн рублей, или 1,5%, а совокупный объем активов на 1 января 2018 года равен 85,19 трлн рублей.

Пятерка лидеров по абсолютной динамике нетто-активов с начала года не поменялась. По итогам 2017 года наибольший прирост активов показали Сбербанк (плюс 1,5 трлн рублей, или 6,7%), ВТБ 24 (плюс 624,8 млрд, или 19,8%), присоединенный в начале 2018-го к банку ВТБ, Национальный Клиринговый Центр (плюс 590,3 млрд, или 25,5%), Газпромбанк (плюс 488,4 млрд, или 9,5%) и Московский Кредитный Банк (плюс 460,9 млрд рублей, или 31,7%).

При этом Национальный Клиринговый Центр возглавил список из 250 кредитных организаций (из 561 действующей на 1 января 2018 года), показавших отрицательную динамику активов в последнем месяце 2017 года. Нетто-активы НКЦ в декабре уменьшились на 312,9 млрд рублей, или 9,7%. Также из крупнейших банков активы существенно сократились у Бинбанка (на 65,2 млрд, или 5,1%) и Промсвязьбанка (на 47,4 млрд рублей, или 3,6%).

Сокращение чистых активов НКЦ произошло за счет средств на текущих счетах корпоративных клиентов, привлеченных средств негосударственных организаций срочностью до 30 дней, а также за счет сокращения привлеченных межбанковских кредитов. Основным источником сокращения активов Бинбанка в декабре стали средства, привлеченные от Банка России (сокращение на 68 млрд рублей за месяц), немного уменьшились и средства на корпоративных счетах и депозитах. Отток средств юридических лиц стал и основной причиной сокращения активов Промсвязьбанка в декабре, несмотря на привлечение средств ЦБ в размере 249 млрд рублей. Кроме того, убыток ПСБ за декабрь достиг почти 187 млрд рублей, годовой убыток в итоге составил 147 млрд.

В 2017 году больше всего активов потерял банк «ФК Открытие» (504,8 млрд рублей, или 17,9% за 12 месяцев), санация которого продлилась менее четырех месяцев и была завершена в декабре.



Тем не менее за счет других крупных банков сохранилась тенденция к росту концентрации активов банковского сектора на крупнейших его участниках. За декабрь доли изменились несущественно, а вот динамика с начала года более наглядна. По данным Банка России, на 1 января 2018 года доля пяти крупнейших банков составляла 55,8% активов сектора (против 55,3% на начало года), топ-20 формировали 79,3% (на начало года — 78,1%), топ-50 — уже 90,1% (на начало года — 88,7%), а топ-200 — 98,5% в общем объеме (на начало года — 97,2%).

