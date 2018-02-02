Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка (регистрационный номер 103). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. Деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016—2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — пояснили в Банке России.

Регулятор неоднократно применял в отношении Расчетно-Кредитного Банка меры надзорного реагирования.



Расчетно-Кредитный Банк — участник системы страхования вкладов.

