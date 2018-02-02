Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Солидарность» без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruССС» с «негативным» прогнозом, уточняют в агентстве.

«Решение отозвать рейтинг кредитоспособности без подтверждения связано с отсутствием в распоряжении агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в релизе RAEX.



Банк базируется в Самаре, имеет подразделения в Самарской области, Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве и Московский области.