Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к подготовке исследования российского рынка микрофинансовых организаций по итогам 2017 года. Выводы будут опубликованы в специализированных финансовых изданиях, а также на сайте RAEX (Эксперт РА) и сайтах информационных партнеров.

Микрофинансовые организации приглашаются к участию в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес bank@raexpert.ruдо 15 февраля 2018 г. (включительно).

Участие в проекте бесплатное. Вся информация из анкет будет использована для составления рэнкингов и получения сводных показателей, характеризующих микрофинансовый рынок, а также для оценки перспектив его развития.

Исследование рынка по итогам I половины 2017 года доступно по ссылке . Доступна также pdf-версия .