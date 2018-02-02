NEM Foundation разрабатывает механизм автоматического отслеживания и маркировки токенов XEM, чтобы предотвратить хакерские атаки, подобные той, которой недавно подверглась японская криптовалютная биржа Coincheck.

Цель разработчиков - сделать бесполезными украденные хакерами токены, общее количество которых составляет 5% от совокупной эмиссии. Таким образом, злоумышленники не смогут продать их на криптовалютных биржах, поскольку площадкам будет известно, что токены переведены с адреса, связанного с хакерами, сообщает ForkLog .

Некоторые эксперты убеждены, что данный механизм противоречит идее децентрализации сети, поскольку NEM Foundation и криптобиржи смогут отличать помеченные токены от общей массы, а также решать, принимать их или нет. Криптобиржи смогут заявлять, что некоторое количество токенов XEM вовлечено в незаконную деятельность, хотя это может не соответствовать действительности. В результате XEM потеряет свойство взаимозаменяемости, что является основной характеристикой денег.