Главная характеристика идеального работодателя — его готовность платить высокую зарплату. Это мнение разделили большинство россиян, опрошенных в ходе исследования аналитического центра НАФИ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек по всей России. Подавляющее большинство (77%) считает, что идеальный работодатель должен быть готов платить сотрудникам высокую зарплату. Также высоко ценятся наличие хорошего социального пакета (62%), стабильность компании (58%), карьерный рост (39%) и дружеские отношения в коллективе (36%).

Наоборот, меньше волнует россиян в вопросе выбора работодателя корпоративная культура в компании (10%), уровень своих будущих полномочий (12%), социальный статус занимаемой должности (13%) и размер компании (15%).

По данным опроса, зарплата является приоритетом при оценке работодателя вне зависимости от уровня текущего дохода, сообщает «Коммерсант» . Однако, при достижении определенного уровня заработка этот фактор перестает быть ведущим.